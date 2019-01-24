Злоумышленник, разбив окно припаркованного транспортного средства, проник в салон автомобиля, с помощью инструментов завел его и уехал...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержан 30-летний подозреваемый в совершении хищения автомобиля.В ОМВД России по району Черемушки обратился представитель компании с заявлением о краже автомашины «Тойота Камри». Он рассказал, что оставил автомобиль на Херсонской улице, а когда вернулся, обнаружил пропажу иномарки. Материальный ущерб составил 1,3 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО недалеко от места происшествия подозреваемый был задержан.Установлено, что мужчина, разбив окно припаркованного транспортного средства, проник в салон автомобиля, с помощью инструментов завел его и уехал. Впоследствие злоумышленник планировал продать машину.Следственным отделением ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время автомобиль обнаружен и в ближайшее время будет возвращен владельцу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56