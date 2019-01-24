Злоумышленник проник на территорию склада, тайно погрузил катер потерпевшего в грузовой автомобиль и уехал...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 49-летнего приезжего по подозрению в краже катера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступило сообщение от руководителя одной из монтажных организаций. Мужчина сообщил, что с территории склада на улице Генерала Дорохова пропали принадлежащий ему катер в алюминиевом кузове 1973 года выпуска, а также металлические палки и провода.Материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемого. Им оказался приезжий, который раньше работал в указанной компании разнорабочим.Установлено, что злоумышленник тайно погрузил катер в грузовой автомобиль и уехал. Похищенное он сдал в пункт приема металлолома, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.В настоящее время похищенный катер найден и в ближайшее время будет передан владельцу.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93