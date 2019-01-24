Опознаны тела десяти моряков с газовозов Maestro и Candy, загоревшихся в Керченском проливе. Шестеро погибших - моряки из Индии, еще четверо – турецкие граждане. Консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки тел и спасенных моряков на родину.

Опознаны тела десяти моряков с газовозов Maestro и Candy, загоревшихся в Керченском проливе. Шестеро погибших — моряки из Индии, еще четверо – турецкие граждане. Консульство Турции в Новороссийске готовит документы для отправки тел и спасенных моряков на родину, пояснил замглавы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.На борту Candy было 17 человек, а на борту Maestro – 15 моряков, напоминает ТАСС. Экипажи судов обеих судов были смешанными: они состояли из граждан Турции и Индии. Сами суда, ходившие под флагом Танзании, принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi. Компания находится под американскими санкциями.Пожар на судах начался, по предварительным данным, из-за нарушения техники безопасности при перекачке топлива. При этом оба судна во время остановки находились вне пределов российских территориальных вод.После начала пожара удалось спасти 12 человек. Спасенные моряки находятся в керченской больнице. Их состояние удовлетворительное. Были также обнаружена тела 10 погибших. Поиски еще десяти моряков продолжаются. Но найти их живыми шансов уже практически нет.Пожар на судах продолжается. Удалось сбить огонь с построек. Горение происходит по принципу газовой горелки – горит только выходящий из резервуаров газ. Потушить суда невозможна из-за опасности взрыва. Чтобы снизить вероятность взрыва, специализированное судно "Спасатель Демидов" проводит проливку конструкций на газовозах.На Candy было порядка 2,5 тысячи тонн газа. Объем груза в газовых танках Maestro неизвестен, но поскольку суда одинаковые, он мог быть таким же.Два газовых танкера стоят рядом, поддерживая друг друга. Повреждений их корпусов и загрязнения окружающей среды нефтепродуктами нет. Maestro имеет крен 30-35 градусов на левый борт, а Candy – 15-20 градусов на правый.