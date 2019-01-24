Интервью, в котором известный музыкальный критик Сергей Соседов призывает бойкотировать грядущий концерт Аллы Пугачевой, получилось очень резонансным. Среди меломанов не утихают споры, светит ли еще зрителям звезда под названием Примадонна?

Интервью, в котором известныймузыкальный критик Сергей Соседов призывает бойкотировать грядущий концерт АллыПугачевой, получилось очень резонансным. Среди меломанов не утихают споры,светит ли еще зрителям звезда под названием Примадонна?17 апреля Алла Борисовнанамеревается дать сольный концерт в честь своего 70-летия. Организаторы обещаютграндиозное и незабываемое шоу. Стоимость билетов у перекупщиков заоблачная – достигает375 тысяч рублей.Журналист Сергей Соседов, называющийсебя буквально биографом Пугачевой, призвал поклонников королевы отечественнойэстрады игнорировать это событие. По мнению критика, на этом шоу фанатам не начто будет смотреть.Поясняя свою точку зрения, Сергейотметил, что последние песни Аллы Борисовны издевательски "бездарны". "Поживи в моейшкуре…" Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давнозабыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту "шкуру"? Ведь этослушают люди, живущие в совершенно иных условиях", – заметил журналист.Музыкальный критик заявил,что Пугачева должна была забыть о сцене еще лет так 10 назад. За этот период Примадонна"разрушилась" как творческая единица. "Она сама себя уничтожила…" – цитируетжурналиста . Он подозревает, что на своем апрельском концертепевица будет исполнять песни под фонограмму.Отметим, что слова Соседова нашли отклик вдушах читателей. Многие отмечали в комментариях под публикацией, что от "прежней"Примадонны уже ничего не осталось."Сама себе напророчила,помните: ..я, веть тоже плохо кончу.... как ободранная кошка.. Так иполучилось.Печалька (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ни внешнего вида, ни голоса от прежней Пугачевой большенет. Зачем платить деньги за то, от чего осталось только имя и фамилия? Чтокасается Пугачевой и всего "дома престарелых" от шоу-бизнеса, тоуважающие себя старички и старушки , пусть даже с перетянутыми лицами, не будутпрыгать по сцене с дряблыми декольте, кожаными трусами и мини-юбками и петь пронесчастную-счастливую любовь. Это уже даже не смешно, это просто противно.Неужели они не понимают, что давно уже всем опротивели", – писалиинтернет-обыватели.К слову, были и те, кому показалось, что заявление музыкального критика основано на личной обиде. "Собака лает, ветер носит. Не пригласила на концерт?" – отметил пользователь Сети.