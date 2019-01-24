Состояние Алеси Кафельниковой всерьез беспокоит ее фанатов. По их мнению, она слишком сильно похудела, что аж кости торчат, однако сама модель уверяет, что с ней все в порядке, хоть и бывает, что она сходит с ума.

Состояние Алеси Кафельниковой всерьез беспокоит ее фанатов. По их мнению, она слишком сильно похудела, что "аж кости торчат", однако сама модель уверяет, что с ней все в порядке, хоть и бывает, что она "сходит с ума".выкрасила волосы в голубой цвет и уехала на Бали. Там модель отдыхает и снимается. девушка демонстрирует свое тело в эротических купальниках, однако, судя по комментариям в Сети, сексуального влечения они явно не испытывают. Дело в том, что Кафельникова, по их мнению, уж слишком худа."Хребет наружу, о какой красоте идет речь?????????? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "вот это скелет", "Можно анатомию изучать🙈 Срочно кормить!!! есть кто рядом???", "Алесь, это правда перебор", – высказались встревоженные подписчики странички Алеси Кафельниковой в Instagram.Модель призналась, что переживает трудный период. "Иногда мне тяжело объяснить по русски и донести до людей, что происходит в моей жизни, я не так много говорю и не так много могу обьяснить свое мировозрение, и мне очень жаль, что люди видят его с негативной стороны. Мне бывает плохо и я схожу с ума , но это мой мир, и в нем я -настоящая. вся боль она светлая, определенно, я нахожу в ней тепло и комфорт", – объяснила модель.Кафельникова сказала, что тяжело переносит критику в свой адрес. "Я делюсь всем с вами для того, что бы вы понимали, что есть люди которые тоже не понимают смысла своего предназначения и хотят реализовываться и когда я остаюсь одна мне кажется, что никто в этом мире не понимает как тяжело просто радоваться всему свету когда вокруг хочется всем угодить , я читаю комменты и мне честно плохо, от негатива. Я лежу и начинаю заниматься самобичеванием, что я серьезно ужасное существо которое не достойно быть тут и приносить в этот мир свет", – призналась .В заключение она попросила не осуждать ее: "Я не знаю поймёте вы или нет о чем я говорю, но просто если интересно наблюдайте за мной и принимайте такой какая я есть и не осуждайте".