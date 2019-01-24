В России набирает обороты забастовка зерновых перевозчиков. География акций водителей расширяется с каждым днем – Краснодарский край, Ростовская, Воронежская, Самарская область и другие регионы. Участники рынка называют сложившуюся в отрасли ситуацию критической: расценки на их услуги со стороны владельцев грузов снизились, и чтобы хоть как-то выжить и прокормить семьи, водителям приходится ездить с постоянным перегрузом транспортных средств. От заказчиков они требуют повышения расценок, а от властей – усиления контроля на дорогах.

России набирает обороты забастовка зерновых перевозчиков. Географияакций водителей расширяется с каждым днем – Краснодарский край,Ростовская, Воронежская, Самарская область и другие регионы. Участникирынка называют сложившуюся в отрасли ситуацию критической: расценкина их услуги со стороны владельцев грузов снизились, и чтобы хотькак-то выжить и прокормить семьи, водителям приходится ездить спостоянным перегрузом транспортных средств. От заказчиков они требуютповышения расценок, а от властей – усиления контроля на дорогах.Вопрос о катастрофическом положении дел в отрасли зерновых перевозок подняла Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс". Она направила обращения президенту, главе правительства, а также министерствам и ведомствам.Владельцыгрузов фактически принуждают перевозчиков работать с существеннымперегрузом, говорится в письме ассоциации. Заказчики стремятсяминимизировать расходы, поэтому не гнушаются превышать допустимый веспартии в два, а то и три раза. Водителей же, для которых перевозки -единственный источник существования, заставляют подписывать документы иидти на нарушение закона.Необходится и без коррупционной составляющей: водителям приходитсяплатить за то, чтобы нарушения "не заметили". За "мзду" надзорные органызакроют глаза даже на самое плохое техническое состояние машины,жалуются в ассоциации.Длядобросовестных участников отрасли сложившаяся ситуация несет лишьголовную боль и убытки. Перегруз ускоряет износ техники и может статьпричиной аварийной ситуации. Боясь потерять контракты и остаться безсредств к существованию, перевозчики вынуждены идти на нарушения, рискуяугробить автомобиль и получить штрафы от контролирующих органов.России предельно допустимая масса транспортных средств отражена впостановлении правительства "Об утверждении Правил перевозок грузовавтомобильным транспортом" (ППГАТ). Так, максимальный вес пятиосногогрузовика не должен превышать 40 тонн. Однако участники отрасли знаютнемало случаев, когда на дороги выезжает транспортное средство весом в70, а то и 80 тонн.Членыассоциации отмечают, что отрасль страдает от недобросовестныхперевозчиков, которые соглашаются ездить по низким тарифам, берутперегруз, экономят на запчастях и техническом обслуживании автомобиля.За счет этого они выигрывают в конкурентной борьбе, а добросовестныеперевозчики остаются у разбитого корыта.Наднях ситуация получила развитие – перевозчики Ростовской области,Кубани и Ставрополья объявили забастовку. Участники отрасли не согласныработать себе в убыток и намерены добиваться от зерновых компанийповышения оплаты своего труда. От властей же автовладельцы ждутужесточения контроля на дорогах."Началомзабастовки послужила плохая оплата труда. Все было спонтанно: кто-точто-то сказал и покатилось, как снежный ком, – рассказал корреспонденту "Дни.ру" один из организаторов забастовки, член Профсоюза перевозчиков сельхозпродукции Андрей Грузденко. – Рынок зерноперевозок в основном частный – это одинокие индивидуальныепредприниматели с 2-3 автомобилями.Раньше была разобщенность, а теперьлюди решили объединиться и вместе отстаивать свои права, решатьнаболевшие вопросы, выдвигать требования к заказчикам".Поего словам, установленные заказчиками расценки не позволяют содержатьни семью, ни транспорт и лишают человека всякой возможности развиватьбизнес. Тарифы на перевозку упали, а топливо подорожало, и восемь тысяч – этолучшее, что может заработать водитель за рейс."Чтобы выжить, людямприходится нарушать все мыслимые и немыслимые законы. Перевозчикивынуждены жертвовать своими машинами ради заработка, а потом влезают вкредиты на их ремонт", – объяснил ситуацию Грузденко.среднем расценки на перевозку зерна в южных регионах страны непревышают 1,35 рубля за тонну на километр. Хотя еще весной прошлого годатариф составлял 1,55. В ассоциации "Грузавтотранс"подсчитали, что за перевозку разрешенных законодательством 20 тоннзерна на 100 километров автовладелец получит 2,7 тысячи рублей. Но еслиперегрузить автомобиль в три раза и повезти вместо 20 тонн 60, товыручка будет совсем другой – почти восемь тысяч рублей.Недобросовестныеперевозчики соглашаются на такие условия, подвергая опасности себя идругих, а добросовестные участники рынка из-за копеечных тарифов,засилья коррупции и повсеместного нарушения законодательства вынужденысводить концы с концами.Некоторыеводители признаются: на работу не выходят с конца прошлого года.Решили, что ехать по нынешним тарифам – работать себе в убыток. "Многиезаказчики, в свою очередь, поснимали заявки и ждут, наверное, когда мыпомрем с голоду и согласимся ездить за их расценки", – сокрушается Грузденко.Существующеезаконодательство дает государственным и надзорным органам необходимыеинструменты для борьбы с недобросовестными перевозчиками и пресечениянарушений. Для контроля веса колесящего по стране большегрузноготранспорта на дорогах устанавливаются габаритно-весовые посты. Массуавтомобиля определяют инспекторы с помощью специальных приборов.Формально все хорошо,но реальность, как это часто бывает, вступает в противоречие сожиданиями: Ространснадзор, Федеральная налоговая служба и другиенадзорные органы зачастую относятся к своим обязанностям спустя рукава исами идут на нарушения закона, собирая "дань" с перевозчиков.По словам руководителя ассоциации "Грузавтотранс" Владимира Матягина,государство много лет не обращало внимания на формирование рынка снедобросовестной конкуренцией. Трейдеры же, пользуясь разобщенностьюперевозчиков, перенасыщенностью рынка транспортом и своим положением какзаказчика, опустили цены до такого уровня, что перевозчикам сталонерентабельно работать. По его словам, контролирующие органы закрываютглаза на перегруз – только бы платили мзду."В июне прошлого года в Новороссийске я наблюдал картину: возле пункта весогабаритного контроля Владимировка отстойкник из 500 автомобилей-зерновозов, люди в жару вынуждены жить в кабинах по 5-6 дней из-за того, чтоу трейдеров не сформирована нормальная логистика. Когда идет отгрузка,машины по одной проезжают мимо поста весогабаритного контроля, которыйконтролируется Ространснадзором, дают путевку и через 10 секунд спокойнодвигаются дальше.Почему? Потому что в путевочке есть штамп, что данный автомобиль врайоне Крымска в одной конторе заплатил деньги", – рассказал Матягин.его слов, в дальнейшем часть "вырученных" таким образом средств идет вРостранснадзор, другая часть – делится между постовыми. Добропорядочныеперевозчики сталкиваются с отработанной годами коррупционной схемойвзимания мзды, жалуются игроки рынка. "Не на постах, а в сторонке, чтобыне могли прихватить и привлечь к ответственности", – подчеркнул главаассоциации "Грузавтотранс".Другиенедобросовестные водители взяли за практику объезжать постыгабаритно-весового контроля. Для таких "маневров" используются дорогиместного значения, не предназначенные для большегрузного транспорта.Эксперты отмечают, что это крайне негативно сказывается на качестведорожного полотна. Более того, работающие с перегрузом автомобилисоздают угрозы безопасности другим участникам дорожного движения.Пока на обращение ассоциации перевозчики получили банальные отписки от руководства Ространснадзора, сокрушается Владимир Матягин."У нас сложилось мнение, что чиновники не хотят этим заниматься,потворствуют этому, у них постоянные отмазки", – сетует предприниматель.Междутем география забастовки расширяется и охватывает все новые регионы.Начавшись на юге страны, акции перевозчиков распространились на Воронеж,Волгоград, Саратов, Самару. Водители активно общаются друг с другом,советуются, просят помощи и поддержки. В мессенджерах перевозчикиделятся последними новостями и видеороликами.По словам Матягина,одна из задач активистов – донести свою позицию до других участниковрынка. "Мы выезжаем на элеваторы, встречаемся с коллегами на дорогах, мыим говорим, что не будем больше ездить с перегрузом и нарушатьзаконодательство, что мы хотим работать в рамках правового поля ипредлагаем другим последовать нашему примеру. Водители пытаются до своихколлег донести мысль, что нельзя работать в минус, ведь ты не сможешьни транспортные обновить, ни с кредитами справиться, ты вообще потеряешьвозможность зарабатывать", – рассказал глава ассоциации.Настроенынесогласные водители решительно. С недобросовестными перевозчикамипорядочные автовладельцы решили бороться собственными силами. Какотметили в ассоциации, в случае выявления перегруза активисты будутвызывать контролирующие органы, автоинспекцию, прокуратуру и сообщать офактах нарушения законодательства.Покаситуация на дорогах спокойная, инцидентов с правоохранительнымиорганами не было. Участвующие в акциях перевозчики отмечают, что полицияим не мешает. Впрочем, помогать тоже не спешит. Пока задачапредставителей ГИБДД и МВД сводится к пресечению противоправныхдействий. Как будет дальше водители сказать не могут."Мыне просим заоблачных расценок. Мы хотим нормально жить, платить налоги,не нарушать закон. Но при нынешних расценках можно заработать толькопротивоправно.У нас одна цель – покончить с перегрузом, но нам нужнапомощь, диалог с властями", – сказал Андрей Грузденко.По словам Владимира Матягина,ситуацию в отрасли нужно решать с участием трех сторон – перевозчиков,трейдеров и государства. В противном случае, не исключает он, доведенныедо отчаяния перевозчики решатся на перекрытие дорог. Но доводитьситуацию до точки кипения никто не хочет.Властив силах жесткой рукой заставить участников рынка не нарушать закон,уверены водители. По словам перевозчиков, трейдеры могут разворачиватьобратно машины с перегрузом и сообщать о факте нарушения в компетентныеорганы. Но этого не делается, сокрушаются предприниматели."Когдабудет тотальный контроль за соблюдением законодательства и нарушителиперестанут возить с перегрузом, тогда отрасль станет рентабельной длядобросовестного перевозчика. А пока игнорируются законы, преимуществобудет на стороне нарушителей", – резюмировал Матягин.Перевозчикинастроены решительно и не собираются отказываться от своих требований.Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента: чиновникипопросили автовладельцев предоставить дополнительную информацию опроисходящем в отрасли. Участники отрасли надеются, что решение проблемывозьмут под контроль на высшем уровне.