Завтра, 25 января, актеру и поэту Владимиру Высоцкому исполнился бы 81 год. В этот день по всему миру наши соотечественники вспоминают этого выдающегося человека. Для многих он был легендой.

Завтра, 25 января, актеру и поэту Владимиру Высоцкомуисполнился бы 81 год. В этот день по всему миру наши соотечественникивспоминают этого выдающегося человека. Для многих он был легендой.К сожалению для поклонников и родных, в 1980 году артист скончалсяот инфаркта. Он прожил относительно недолгую, но очень яркую жизнь. Высоцкий многоснимался в кино, играл в театре, гастролировал с концертами, писал стихи,сочинял музыку.Как у любой звезды, у Владимира Семеновича было многопоклонниц. Женщины буквально преследовали его. Обезумевшие от любви фанатки сочиняли небылицы, приписывая себе статус любовницы легендарного актера икомпозитора.Неудивительно, что через 30 лет после смерти Высокого со всехуголков бывшего Советского Союза потянулись мужчины и женщины, всерьезсчитающие себя внебрачными детьми легенды кино.Видимо в честь очередной годовщины Владимира Семеновича редакция ток-шоу"Пусть говорят" Первого канала решила покопаться в грязном белье легенды и показать зрителям этих "наследников"звезды.Александр Полин, например, считает, что является внебрачнымсыном Высоцкого. До 1991 года он жил в Ленинграде, а потом уехал в США. Мужчинаотмечает, что очень похож на знаменитого артиста."Мне стали говорить люди, что я очень похож на него ивнешностью, и голосом", – заявил он в студии программы. Полин отметил, чтоготов пройти ДНК-исследование.Правда, родные сыновья Владимира Семеновича предоставить свойбиоматериал на тестирование точно не согласятся. Незадолго до появления Александрав студии Никита Высоцкий демонстративно покинул съемочную площадку. Наследник знаменитостине захотел встречаться с самозванцем."В большинстве своем это люди, которые хотят публичности. Яговорил много раз: биография Высоцкого хорошо изучена. Список увлеченийВысоцкого, его романов известен. Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, непотому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждалредакторов", – заявил Высоцкий-младший.