Завтра, 25 января, актеру и поэту Владимиру Высоцкому
исполнился бы 81 год. В этот день по всему миру наши соотечественники
вспоминают этого выдающегося человека. Для многих он был легендой.
Завтра, 25 января, актеру и поэту Владимиру Высоцкому
исполнился бы 81 год. В этот день по всему миру наши соотечественники
вспоминают этого выдающегося человека. Для многих он был легендой.
К сожалению для поклонников и родных, в 1980 году артист скончался
от инфаркта. Он прожил относительно недолгую, но очень яркую жизнь. Высоцкий много
снимался в кино, играл в театре, гастролировал с концертами, писал стихи,
сочинял музыку.
Как у любой звезды, у Владимира Семеновича было много
поклонниц. Женщины буквально преследовали его. Обезумевшие от любви фанатки сочиняли небылицы, приписывая себе статус любовницы легендарного актера и
композитора.
Неудивительно, что через 30 лет после смерти Высокого со всех
уголков бывшего Советского Союза потянулись мужчины и женщины, всерьез
считающие себя внебрачными детьми легенды кино.
Видимо в честь очередной годовщины Владимира Семеновича редакция ток-шоу
"Пусть говорят" Первого канала решила покопаться в грязном белье легенды и показать зрителям этих "наследников"
звезды.
Александр Полин, например, считает, что является внебрачным
сыном Высоцкого. До 1991 года он жил в Ленинграде, а потом уехал в США. Мужчина
отмечает, что очень похож на знаменитого артиста.
"Мне стали говорить люди, что я очень похож на него и
внешностью, и голосом", – заявил он в студии программы. Полин отметил, что
готов пройти ДНК-исследование.
Правда, родные сыновья Владимира Семеновича предоставить свой
биоматериал на тестирование точно не согласятся. Незадолго до появления Александра
в студии Никита Высоцкий демонстративно покинул съемочную площадку. Наследник знаменитости
не захотел встречаться с самозванцем.
"В большинстве своем это люди, которые хотят публичности. Я
говорил много раз: биография Высоцкого хорошо изучена. Список увлечений
Высоцкого, его романов известен. Я покидаю ваше собрание. Я в это не играю, не
потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания. Я предупреждал
редакторов", – заявил Высоцкий-младший.