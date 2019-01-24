Петр Порошенко,
часто появляющийся на публике в неопрятном виде, на этот раз превзошел сам
себя. На официальном саПетра йте президента опубликована фотография президента
Украины, заправившего пиджак в брюки.
Петр Порошенко,
часто появляющийся на публике в неопрятном виде, на этот раз превзошел сам
себя. На официальном саПетра йте президента опубликована фотография президента
Украины, заправившего пиджак в брюки.
Неловкая
ситуация произошла во время встречи со спикером Кнессета Израиля Юлием
Эдельштейном во время недавнего визита президента в эту страну. Пиджак
украинского лидера смялся и зацепился за ширинку. В таком виде его и застали
фотографы. Непонятно только, зачем это неудачное фото разместили на сайте
президента, недоумевают пользователи соцсетей.
Кадр вызвал
бурную реакцию в Facebook. Там напомнили,
что президент нередко появляется на публике в странном и неопрятном виде, и сделали вывод,
что подобный наряд – часть его имиджа.
"Петя как
всегда – то носки рваные, то пиджак мятый, то ширинка не застегнута как
надо", – написал Юрий Барышников.
Кто-то предположил,
что своим внешним видом старается показать, что он простой украинский
парень. "Ближе к народу!" – отметила Людмила Черняк, а
написал: "Четкий и резкий пацан".
часто выходит в народ в мятом костюме, это уже стало традицией. Внешний вид президента
не раз становился предметом критики экспертов по этикету, которые советовали
его супруге Марине тщательнее следить за внешним видом своего благоверного.