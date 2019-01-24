Петр Порошенко, часто появляющийся на публике в неопрятном виде, на этот раз превзошел сам себя. На официальном саПетра йте президента опубликована фотография президента Украины, заправившего пиджак в брюки.

Петр Порошенко,часто появляющийся на публике в неопрятном виде, на этот раз превзошел самсебя. На официальном саПетра йте президента опубликована фотография президентаУкраины, заправившего пиджак в брюки.Неловкаяситуация произошла во время встречи со спикером Кнессета Израиля ЮлиемЭдельштейном во время недавнего визита президента в эту страну. Пиджакукраинского лидера смялся и зацепился за ширинку. В таком виде его и засталифотографы. Непонятно только, зачем это неудачное фото разместили на сайтепрезидента, недоумевают пользователи соцсетей.Кадр вызвалбурную реакцию в Facebook. Там напомнили,что президент нередко появляется на публике в странном и неопрятном виде, и сделали вывод,что подобный наряд – часть его имиджа."Петя каквсегда – то носки рваные, то пиджак мятый, то ширинка не застегнута какнадо", – написал Юрий Барышников.Кто-то предположил,что своим внешним видом старается показать, что он простой украинскийпарень. "Ближе к народу!" – отметила Людмила Черняк, анаписал: "Четкий и резкий пацан".часто выходит в народ в мятом костюме, это уже стало традицией. Внешний вид президентане раз становился предметом критики экспертов по этикету, которые советовалиего супруге Марине тщательнее следить за внешним видом своего благоверного.