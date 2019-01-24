Дарья Миронова – участница первого сезона проекта Битва экстрасенсов – больше не намерена молчать. Она решилась на откровение признание.

Дарья Миронова – участница первого сезона проекта "Битва экстрасенсов" – больше не намерена молчать. Она решилась на откровение признание."На "Битве" были испытания, которые невозможно было пройти хотя бы потому, что предложенные экстрасенсам обстоятельства являлись откровенно постановочными, – рассказала Миронова в интервью "Дни.Ру". – Были так же и испытания, в которых истории оказывались настолько запутанными, что разобраться в них очень сложно. Поэтому даже противоречащие друг другу эксперты были в чем-то правы. Безупречно пройти такие испытания можно только в том случае, если заранее знаешь ответ. Поэтому "слив" информации в любом случае имел место быть"."Интересный поворот произошел, когда участников осталось четверо, – продолжает Миронова. – Тогда нам обозначили сумму, которую нужно заплатить, чтобы занять призовое место в проекте. Я не могу сказать точной цифры, но на 2006 год это была стоимость квартиры. Такой суммой денег я не располагала и пришлось отказаться, а остальные – заплатили. После этого из шоу меня начали буквально "выдавливать", хотя я, к всеобщему огорчению, продолжала показывать хороший результат"."Что же касается Натальи Воротниковой, которая впоследствии стала победительницей первого сезона тот тут есть интересная история, – поведала ясновидящая. - В перерывах между съемок Наталья рассказала нам о своей тяжелой жизни и непростые семейные обстоятельства: она живет за городом, у нее брат – беспробудный алкоголик, да и сама она пьет, работает медсестрой за копейки. При этом на съемки ее привозил мужчина, который впоследствии стал продюсировать Наталью Воротникову в рамках своего центра. Как я понимаю сейчас, победа Воротниковой была изначально спланирована и проплачена, чтобы затем она как часть команды центра приносила прибыль".