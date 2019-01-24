В рамках всероссийской акции «Студенческий десант» ребята прошли стажировку в районной Госавтоинспекции.

Студенты Юрьев-Польского индустриально-гуманитарного колледжа присоединились к Всероссийской акции «Студенческий десант». Ребята отправились на стажировку в районное отделение Госавтоинспекции, где их встретил инспектор безопасности дорожного движения Павел Задрогин. Полицейский рассказал студентам о создании службы ГИБДД и о ее структуре, об основных обязанностях инспекторов дорожно-патрульной службы, о трудностях, с которыми приходится сталкиваться на службе. Ребятам было предложено попробовать сдать теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения. На все 20 вопросов, предложенных в тестировании, правильно ответила лишь одна студентка. Другие участники акции, к сожалению, не смогли без подготовки сдать экзамен на «отлично».После сдачи пробных экзаменов ребятам был продемонстрирован патрульный автомобиль, используемый инспекторами ДПС в своей работе. Каждый желающий мог попробовать себя в роли полицейского и самостоятельно включить световой спецсигнал, звуковое оповещение и даже воспользоваться рацией.Беседуя с государственным инспектором безопасности дорожного движения РЭГ ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району Михаилом Максимовым, стажеры узнали о работе регистрационно-экзаменационной группы, о возможности предоставления государственных услуг в электронном виде, о преимуществах использования портала государственных услуг.Участники акции «Студенческий десант», посетившие ОМВД России по Юрьев-Польскому району, отметили, что проведенная акция стала для них полезной и позволила лучше понять специфику работы подразделений Госавтоинспекции.