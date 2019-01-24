Звезда фильмов Вечный зов, Один без оружия, Дураки умирают по пятницам Василий Мищенко признался, что стал участником жуткой аварии. Актер чудом остался жив.

Звезда фильмов "Вечный зов", "Один без оружия", "Дуракиумирают по пятницам" Василий Мищенко признался, что стал участникомжуткой аварии. Актер чудом остался жив.Когда Мищенко было всего 28 лет, он сел за руль нетрезвым. Впоследствиизнаменитость сильно пожалела о своем решении."Да сам виноват, не надо садиться за руль в новогоднюю ночь. Конечно,я выпил и поехал на заправку и на скорости вылетел на меня в лоб такой же. Яушел от лобового удара и врезался в столб, удар был сильный, я сломал грудьюруль, а у меня ни одного перелома не было. Милиция, которая приехала, искаламой труп, а я жив", – признался Василий.Актер отметил, что в тот непростой период его поддерживалажена Ольга Вихоркова. Они познакомились в ГИТИСе, где оба учились. "Это судьба,мы идем уже по жизни 40 лет. Она натерпелась от меня, но не выставила меня счемоданом за дверь, несет свой крест. Я ей очень благодарен", – говорит актер.Супруга подарила знаменитости дочь Дарью.Мищенко отмечает, что в какой-то момент был готов наложить насебя руки: из-за отсутствия работы он запил и впал в депрессию. Жена и дочь – этоединственное, что держало Василия на этом свете."Были моменты, когда я заходил в тупик, хотелпокончить жизнь самоубийством. Я здоровый мужик, а не могобеспечить семью. Поэтому и инфаркт был, и две операции. Если быне супруга и дочь, было бы хуже гораздо", – призналасьзвезда в студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".