Европа
пошла на поводу у Киева. Комиссия ПАСЕ поддержала поправку Украины по инциденту
в Керченском проливе и признала нарушителей российской границы, задержанных в
Керченском проливе, военнопленными.
Европа
пошла на поводу у Киева. Комиссия ПАСЕ поддержала поправку Украины по инциденту
в Керченском проливе и признала нарушителей российской границы, задержанных в
Керченском проливе, военнопленными.
Профильная
комиссия ПАСЕ, готовившая доклад по инциденту в Керченском проливе, поддержала
поправку украинской делегации. Теперь, по версии парламентариев, украинские
моряки стали военнопленными.
О победе Киева заявил
заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", член
украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
Европа
призывает Россию обращаться с моряками, задержанными за пересечение границы, в
соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства,
включая Женевскую конвенцию.
Стоит отметить,
что резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер. К тому же Россия не
участвует в работе этой международной организации из-за лишения ее права голоса.
Эксперты сомневаются в легитимности принятых Ассамблеей решений.
Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и
двинулись из расположенной на Черном море Одессы в порт Мариуполь. Маршрут
пролегал через российские территориальные воды. Суда не предупредили
пограничников ФСБ о проходе и совершали опасное маневрирование, не подчиняясь
законным требованиям российской погранслужбы.
Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя неделю
суд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января содержание под стражей им
было продлено.