Европа пошла на поводу у Киева. Комиссия ПАСЕ поддержала поправку Украины по инциденту в Керченском проливе и признала нарушителей российской границы, задержанных в Керченском проливе, военнопленными.

Европапошла на поводу у Киева. Комиссия ПАСЕ поддержала поправку Украины по инцидентув Керченском проливе и признала нарушителей российской границы, задержанных вКерченском проливе, военнопленными.Профильнаякомиссия ПАСЕ, готовившая доклад по инциденту в Керченском проливе, поддержалапоправку украинской делегации. Теперь, по версии парламентариев, украинскиеморяки стали военнопленными.О победе Киева заявилзаместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко", членукраинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.Европапризывает Россию обращаться с моряками, задержанными за пересечение границы, всоответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства,включая Женевскую конвенцию.Стоит отметить,что резолюции ПАСЕ носят рекомендательный характер. К тому же Россия неучаствует в работе этой международной организации из-за лишения ее права голоса.Эксперты сомневаются в легитимности принятых Ассамблеей решений.Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России идвинулись из расположенной на Черном море Одессы в порт Мариуполь. Маршрутпролегал через российские территориальные воды. Суда не предупредилипограничников ФСБ о проходе и совершали опасное маневрирование, не подчиняясьзаконным требованиям российской погранслужбы.Через несколько часов они были задержаны вместе с экипажами, а спустя неделюсуд отправил моряков под арест на два месяца. 15 января содержание под стражей имбыло продлено.