Громкие заявления, странные выходки, шокирующие факты. Четверг оказался богатым на события в жизни российских знаменитостей. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 января 2019 года.

Громкие заявления, странные выходки, шокирующие факты. Четверг оказался богатым на события в жизни российских знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 января 2019 года.Репортеры убеждены, что мордобой, который учинил режиссеру Константину Богомолову актер Максим Виторган, на руку Ксении Собчак. Якобы при разводе в борьбе за ребенка телеведущей будет легче доказать, почему сын Платон должен остаться с ней.Дело в том, что представители общественности удивлены фактом драки Виторгана и Богомолова. Говорят, оба не способны и мухи обидеть, и якобы именно Собчак стала режиссером этой кровавой драмы. Дескать, она так закрутила ситуацию, так настроила мужа, что тот не выдержал и врезал ее потенциальному любовнику.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 декабря 2018 года, читайте в и специальных .