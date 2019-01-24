Спасали из пылающей квартиры в Гусь-Хрустальном. 24 января в 10 утра в одной из квартир многоэтажного дома в городе стеклоделов произошло возгорание.

Спасали из пылающей квартиры в Гусь-Хрустальном. 24 января в 10 утра в одной из квартир многоэтажного дома в городе стеклоделов произошло возгорание. О сильном дыме из окна 4-го этажа на пульт пожарных сообщили очевидцы. К моменту приезда огнеборцев густой черный дым валил уже из нескольких окон горящей квартиры. А тем временем в помещении находились люди. Спасателям с помощью автолестницы пришлось снимать мужчину с 5-го этажа, он звал помощь, стоя в оконном проеме. Еще двое пострадавших вышли из горящей квартиры самостоятельно. Их увезли в больницу, потому что люди надышались дымом. В результате пожара сгорела внутренняя отделка квартиры на площади сорока квадратных метров. Причины возникновения огня устанавливаются.