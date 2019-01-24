Дырявая обувь становится традиционным предметом туалетов членов британской королевской семьи. На сей раз протертую подошву своего ботинка продемонстрировал всему миру принц Уильям. Супруг Кейт Миддлтон непринужденно болтал ногой, сидя на сцене Давосского экономического форума.

Дырявая обувь становится традиционным предметом туалетов членов британской королевской семьи. Насей раз протертую подошву своего ботинка продемонстрировал всему миру принцУильям. Супруг Кейт Миддлтон непринужденно болтал ногой, сидя на сценеДавосского экономического форума.Эксперты по сапожному делу из Лондона встали на защиту членакоролевской семьи принца Уильяма. Мастера по ремонту обуви объяснили озадаченнымпользователям: у туфлей принца подошва из кожи, и за ними нужен дополнительныйуход. Видно, принц и его обслуживающий персонал не находят времени на этотрудоемкое занятие – что и становится причиной подобных конфузов. А туфли этигерцог Кембриджский, судя по всему, очень любит и расставаться с ними не желает.Предметом всеобщего обсуждения стала фотография принца из Давоса.На снимке муж Кейт Миддлтон сидит, закинув ногу на ногу – так что дырка наподошве ботинка привлекает внимание зрителя. Пользователи Сети склоняются к мысли, чтопринц все деньги тратит на супругу, а сам донашивает старые вещи.Ранее сообщалось, что обувь всех членов семьи Елизаветы IIделается на заказ в королевской обувной мастерской. А новые туфли королевыразнашивают специально обученные женщины, напоминает Teleprogramma.pro.Прошлым летом в Сети бурно обсуждали брата принца ,Гарри. Он заявился в дырявых туфлях на свадьбу своего лучшего друга. Комментаторыобвинили принца в неаккуратности. Однако нашлись и те, кто назвал виновной егосупругу Меган Маркл – она должна тщательнее следить за гардеробом мужа. Видимо, супруга Уильяма тоже пренебрегает этими обязанностями.