Ведомство обязало администрацию представить новую благоустроенную квартиру
Ведомство обязало администрацию представить новую благоустроенную квартиру
Суздальская прокуратура помогла малоимущей семье переехать из аварийного жилья. Специалисты ведомства выяснили, что местная жительница долгое время в квартире, расположенной в доме, который должны снести. Ее семью признали нуждающейся улучшении жилищных условий. Однако новую квартиру им не выделяли.
Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Суздаля обеспечить женщину жилым помещением по договору социального найма. Теперь у нуждающейся семьи есть благоустроенная квартира.