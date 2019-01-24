Ведомство обязало администрацию представить новую благоустроенную квартиру

Ведомство обязало администрацию представить новую благоустроенную квартируСуздальская прокуратура помогла малоимущей семье переехать из аварийного жилья. Специалисты ведомства выяснили, что местная жительница долгое время в квартире, расположенной в доме, который должны снести. Ее семью признали нуждающейся улучшении жилищных условий. Однако новую квартиру им не выделяли.Межрайонный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию Суздаля обеспечить женщину жилым помещением по договору социального найма. Теперь у нуждающейся семьи есть благоустроенная квартира.