На Театральной площади прошла акция «АнтиКорь». Возглавлял активистов Заслуженный врач страны Анатолий Ильин. Он рассказывал владимирцам об опасности заболевания и о мерах профилактики.

На Театральной площади прошла акция АнтиКорь. Возглавлял активистов Заслуженный врач страны Анатолий Ильин. Он рассказывал владимирцам об опасности заболевания и о мерах профилактики. Прохожим раздали соответствующие памятки. Помимо этого организаторы акции направили обращение в адрес руководителей предприятий региона о необходимости провести прививочную кампанию на базе предприятий и вакцинировать сотрудников. А медики напоминают, вакцина против кори есть во всех областных поликлиниках. Привиться можно и в субботу.