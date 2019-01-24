Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о кризисе, сложившемся в организации.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда о кризисе, сложившемся в организации.Как написал парламентарий на своей странице в Twitter, генсек Совета Европы Ягланд отметил, что лишение России права голоса в ПАСЕ не вернуло Крым Украине и не дало ничего, кроме острейшего кризиса, возникшего в СЕ.По мнению Пушкова, в Совете Европы сами виноваты в сложившейся ситуации –"не надо было следовать примитивным рефлексам украинских русофобов".Ранее Турбьёрн Ягланд сообщил, что лишение РФ права голоса в Парламентской ассамблее привело к кризису в Совете Европы. Генсек СЕ подчеркнул, что меры против делегации России не ведут к возвращению Украине Крыма, а также не улучшают правозащитную ситуацию в стране.В конце июня 2017 года Россия приостановила выплату своего взноса в Совет Европы из-за неучастия в работе ПАСЕ делегации Москвы. В апреле 2014 года российских парламентариев лишили права голоса и некоторых значимых полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и воссоединением с Крымом. После этого СЕ столкнулся с финансовым кризисом, напоминает РИА Новости.В октябре 2018 года генсек Совета Европы напомнил, что если государство не платит свои взносы два года, уставной орган может обсудить вопрос об исключении этого члена из организации. Для России двухгодичный срок наступает в конце июня 2019 года.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия хочет остаться в Совете Европы и покинет его лишь в случае, если другие страны предпримут меры по ее исключению из организации.