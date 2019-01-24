Руководство программы считает, что его участники зажрались. Звезд шоу Дом-2 пытаются вернуть с небес на землю.

Руководство программы считает, что его участники "зажрались". Звезд шоу "Дом-2" пытаютсявернуть с небес на землю.На телестройке начались волнения.Жители Поляны недовольны условиями содержания. Тут и там группы недовольных шепчутся,мол, и труд их не вознаграждается по достоинству, да с провизией постоянныеперебои. Тяжело приходится работником публичного "Дома-2".Все эти пересуды так иостались бы за кадром, если бы не длинный язык Ольги Рапунцель. В модном бутикедлинноволосая звезда реалити присмотрела куклу для своей маленькой дочери.Все бы ничего, вот только стоила эта игрушка ни много ни мало 25 тысяч рублей.Так тратиться Ольга нехотела, она решила пойти другим путем: принялась клянчить элитного пупса у работников магазина. Рапунцель плакалась продавщицам, что и кормят их плохо, ибумагу дешевую в туалетах вешают, ну хоть на луну вой. Сотрудницы бутика сочувственнопокачали головами и опубликовали рассказ звезды "Дома-2" в Сети.Естественно, руководство реалитирешило привести в чувства избалованных подопечных. На очередном собранииведущий Влад Кадони напомнил участникам проекта, что живут они на всемготовом."У вас есть все необходимоеи когда вы приезжаете в магазин и начинаете какие-то вещи выклянчивать,рассказывая, что вам здесь плохо, вы выглядите стремно. Вы совсем идиоты что ли?" – кричал Кадони на собравшихся.Большинство жителей , выслушивая отповедь ведущего, стыдливо опускали глаза, однако Илья Яббаров не могне отреагировать на критику. "Чая четыредня не было. Хожу, то у Купина попрошу два пакета, то у Капаклы. Давайтеобъективно говорить", – протестовал участник шоу ."Я не знал, что ты не доедаешь, – обратился Владк Илье. – Я все время вижу твою круглую ряху, я думал ты переедаешь, а ты,оказывается, пухнешь с голоду".