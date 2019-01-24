Герцог и герцогиня Сассекские ожидают рождения ребенка уже совсем скоро – этой весной. Поклонники королевской семьи заметили, что Меган Маркл чудом удалось избежать всем симптомов беременности, от которых обычно страдают все женщины.

Герцог и герцогиня Сассекские ожидают рождения ребенка уже совсем скоро – этой весной. Поклонники королевской семьи заметили, что Меган Маркл чудом удалось избежать всем симптомов беременности, от которых обычно страдают все женщины.Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Известно, что во время каждой беременности герцогиня Кембриджская часто чувствовала себя плохо по утрам. Ей даже приходилось отменять важные встречи из-за болезни.Бывшаяактриса, наоборот, оказалась гораздо выносливее своей соперницы. увеличила своюнагрузку и ни разу не призналась в том, что испытывает недомогания. Лишь однажды супруга принца Гарри отказалась от участия в одном из мероприятий во время тура по Австралии.Более того, бывшая актриса с удовольствием продолжает носить каблуки и на шестом месяце беременности, хотя большинство женщин предпочитают в это время носить более удобную обувь на плоской подошве. Маркл также не боится наклоняться к своим маленьким фанатам, чтобы сделать снимок, в то время как многие будущие мамы испытывают сильную боль в спине при таких физических упражнениях.Ранее автор Telegram-канал"Star News"сообщил о том, что в Сети активно распространятся новые слухи о беременности герцогини. Некоторые пользователи внимательно изучили фотографии и заявили, что королевская особа носит накладной живот, а наследника принца Гарри вынашиваетсуррогатная мать. К такому выводу их подтолкнуло то, что бывшая актриса слишком часто придерживает живот на публике.