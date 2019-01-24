Племяннику Павла Любимцева врачи поставили страшный
диагноз – рак крови и костного мозга. Звезда сериала Воронины потратила все свои деньги на лечение родственника и теперь просит всех неравнодушных о помощи.
Племяннику Павла Любимцева врачи поставили страшный
диагноз – рак крови и костного мозга. Звезда сериала "Воронины" потратила все свои деньги на лечение родственника и теперь просит всех неравнодушных о помощи.
О трагедии в семье артист рассказал в социальных
сетях. Он сообщил, что 24-летний племянник серьезно болен, но у мужчины нет
близких людей, которые смогли бы ему помочь. Любимцев потратил все свои деньги
на лечение родственника, и теперь еле-еле сводит концы с концами.
"Я, Павел Евгеньевич
Любимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал в
тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он –
круглый сирота, и его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что "сказочно
богат". Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом в
долгах", – поделилась звезда сериала "".
По словам Павла, спасти жизнь племянника могут только
квалифицированные врачи. Но помогут они только за большие деньги. "Парню всего
24 года; врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако, нынешняя
наша медицина не работает без денег. "Нет денег – нет и лечения". А деньги
огромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю", – рассказал актер.
Вскоре звезда сериала "" удалила пост.
Некоторые пользователи предположили, что артисту стало стыдно просить деньги у своих поклонников.