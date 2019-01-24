Племяннику Павла Любимцева врачи поставили страшный диагноз – рак крови и костного мозга. Звезда сериала Воронины потратила все свои деньги на лечение родственника и теперь просит всех неравнодушных о помощи.

Племяннику Павла Любимцева врачи поставили страшныйдиагноз – рак крови и костного мозга. Звезда сериала "Воронины" потратила все свои деньги на лечение родственника и теперь просит всех неравнодушных о помощи.О трагедии в семье артист рассказал в социальныхсетях. Он сообщил, что 24-летний племянник серьезно болен, но у мужчины нетблизких людей, которые смогли бы ему помочь. Любимцев потратил все свои деньгина лечение родственника, и теперь еле-еле сводит концы с концами."Я, Павел ЕвгеньевичЛюбимцев, обращаюсь к вам с просьбой о материальной помощи. Я попал втяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он –круглый сирота, и его некому поддерживать. Я раньше даже шутил, что "сказочнобогат". Прошли три года, и у меня не осталось ничего. Я разорен и кругом вдолгах", – поделилась звезда сериала "".По словам Павла, спасти жизнь племянника могут толькоквалифицированные врачи. Но помогут они только за большие деньги. "Парню всего24 года; врачи надеются его спасти, говорят, что он сильный. Однако, нынешняянаша медицина не работает без денег. "Нет денег – нет и лечения". А деньгиогромные: сотни тысяч рублей. Помогите! Я просто погибаю", – рассказал актер.Вскоре звезда сериала "" удалила пост.Некоторые пользователи предположили, что артисту стало стыдно просить деньги у своих поклонников.