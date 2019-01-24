Российский композитор разместил совместный снимок с маленьким сыном в своем микроблоге в Instagram. Поклонники Дмитрия Маликова не смогли пройти мимо такого трогательного поста.
Российский композитор разместил совместный снимок с маленьким сыном в своем микроблоге в Instagram. Поклонники Дмитрия Маликова не смогли пройти мимо такого трогательного поста.
В четверг, 24 января, самому младшему ребенку звезды исполнился один год. Счастливый отец решил отметить важную дату публикацией новой фотографии. На снимке он держит Марка на руках. "Нам сегодня год", – написал . Новость он сопроводил хештегами #Дети, #Сднемрождениясын, #Праздниквсемье, #Маркмаликов.
Семью поздравили подписчики. Пользователи пожелали композитору и его сыну здоровья и сил. "Так рада за вас! Здоровья сыну и всей семье! И больше времени вместе!", "Поздравляю вас всех!", "Пусть будет здоровым и счастливым!", "Поздравляю! У малыша очень умный взгляд, серьезный мужчина вырастет, гроза всех девушек, весь в папу!", "Какой мальчик чудесный! На вас похож!" – написали очарованные комментаторы.
Новость о том, что в семье произошло пополнение, появилась совсем недавно. Супруги намеренно скрывали ребенка от журналистов и публики. Марк появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Малыша выносила суррогатная мать.