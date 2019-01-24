Российский композитор разместил совместный снимок с маленьким сыном в своем микроблоге в Instagram. Поклонники Дмитрия Маликова не смогли пройти мимо такого трогательного поста.

Российский композитор разместил совместный снимок с маленьким сыном в своем микроблоге в Instagram. Поклонники Дмитрия Маликова не смогли пройти мимо такого трогательного поста.В четверг, 24 января, самому младшему ребенку звезды исполнился один год. Счастливый отец решил отметить важную дату публикацией новой фотографии. На снимке он держит Марка на руках. "Нам сегодня год", – написал . Новость он сопроводил хештегами #Дети, #Сднемрождениясын, #Праздниквсемье, #Маркмаликов.Семью поздравили подписчики. Пользователи пожелали композитору и его сыну здоровья и сил. "Так рада за вас! Здоровья сыну и всей семье! И больше времени вместе!", "Поздравляю вас всех!", "Пусть будет здоровым и счастливым!", "Поздравляю! У малыша очень умный взгляд, серьезный мужчина вырастет, гроза всех девушек, весь в папу!", "Какой мальчик чудесный! На вас похож!" – написали очарованные комментаторы.Новость о том, что в семье произошло пополнение, появилась совсем недавно. Супруги намеренно скрывали ребенка от журналистов и публики. Марк появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. Малыша выносила суррогатная мать.