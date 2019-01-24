Жилищное строительство, новые социальные объекты, повышение доступности медицинской помощи и эффективность использования бюджетных денег. Все эти вопросы региональные власти обсудили сегодня с руководителями городов и районов. Подводя итоги прошлого года, в Белом доме отметили, в целом местные власти неплохо сработали по всем направлениям. Но впереди серьезная работа по реализации десятка нац.проектов, и от ответственности чиновников зависит дальнейшее федеральное финансирование 33-го региона.

Жилищное строительство, новые социальные объекты, повышение доступности медицинской помощи и эффективность использования бюджетных денег. Все эти вопросы региональные власти обсудили сегодня с руководителями городов и районов. Подводя итоги прошлого года, в Белом доме отметили, в целом местные власти неплохо сработали по всем направлениям. Но впереди серьезная работа по реализации десятка нац.проектов, и от ответственности чиновников зависит дальнейшее федеральное финансирование 33-го региона.В следующем году во Владимирской области необходимо построить 780 тысяч квадратных метров жилья. Это на 18% больше показателей 2018 года. Непростую задачу поставили в Москве и решать ее придется общими усилиями, иначе под вопросом может оказаться федеральное софинансирование программы жилищного строительства в следующем году.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Для этого различные формы будем организовывать. Взаимодействие с муниципалитетами, помощь, для того чтобы решать эту общую задачу. Задача стоит по национальному проекту".Глава администрации Гусь-Хрустального района попросил включить в программу "Социальное жилье" поселок Золотково. По его словам, Гусь-Хрустальный район никак не может добиться от области финансирования строительства жилья для нуждающихся, и местные власти уже не знают, что отвечать жителям на личных приемах. Участок под строительство готов, а 28 семей уже много лет ждут нормального жилья.Алексей Кабенкин, глава администрации Гусь-Хрустального района: "Что ставит для нас проблему выполнения нормы по вводу жилья. А для жителей остаются нерешенными их проблемы. Я уже просто не знаю, что отвечать жителям поселка Золотково. Они еженедельно приезжают к нам в администрацию района и спрашивают, когда же наконец будут решены".Сергей Боков, заместитель директора областного департамента строительства и архитектуры : "Мы готовы повторно изучить эту ситуацию. Совместно, я думаю, мы ее рассмотрим. Если серьезных там препятствий нет, я думаю, этот вопрос будет решен положительно".Всего же этом году область примет участие в 12 национальных проектах. Они касаются строительства, медицины, дорожного хозяйства ЖКХ, образования. В этом ключе руководителям городов и районов еще раз напомнили об особом контроле строительства социальных объектов. Речь идет о заключении контрактов с подрядчиками, обязывающих строителей каждый месяц отчитываться о проделанной работе. Чтобы все проблемы выяснялись своевременно, а не когда школы, детские сады уже пора вводить в эксплуатацию.Вячеслав Кузин, первый заместитель губернатора области: "Это конкретно не введенные объекты, которые были заявлены. Люди их ждут. Не выполнил, тогда и штрафы. Тогда основания появятся для расторжения контрактов. А также предусмотреть санкции за срыв сроков исполнения капитальных расходов. Дисциплинирует".В этом году, как и в прошлом, предусмотрены средства на лицензирование медицинских кабинетов в школах и детских садах. Всего 40 миллионов рублей, их хватит на оборудование больше ста медкабинетов в 16 муниципальных образованиях. Только, по мнению местных властей, наличие лицензии не всегда решает проблему медицинского обслуживания в образовательных учреждениях.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "В детских садах на каждые 400 детей должен быть один врач. На каждые 100 детишек должен быть фельдшер или медсестра. И также по школам. У нас на сегодняшний день недоукомплектация идет достаточно плотная. Поэтому хотелось бы с вашей стороны наполнить детские лицензированные кабинеты медсестрами и врачами".Кроме этого, на совещании озвучили проблему инфраструктуры на участках для многодетных. Жалоб от семей, получивших землю под строительство стало меньше. Однако в области еще есть участки, к которым до сих под не подведен газ и электричество. Эти вопросы местным властям предстоит решить в ближайшее время.