Украинская телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, который вызвал негодование у пользователей. Подписчики обвинили Регину Тодоренко в том, что она совсем перестала следить за собой после рождения ребенка.

Украинская телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, который вызвалнегодование у пользователей. Подписчики обвинили Регину Тодоренко в том, чтоона совсем перестала следить за собой после рождения ребенка.На снимке звезда запечатлена вместе с матерью в кофейне. Для прогулки телеведущаявыбрала повседневный наряд: джинсы, белую куртку и красную шапку. Она предпочла естественный образ и не воспользовалась косметикой. "Дамы на светском рауте!", – отметилас иронией . В конце своего поста она поинтересовалась уподписчиков, "устали ли они ходить в теплой одежде".Пользователи напомнили, что телеведущая должна не забывать ухаживать засобой после рождения первенца. "Почему, когда женщины рожают детей, перестают следить за своейвнешностью? Не забывайте, у вас красавец-муж. Хотя бы немного подкраситься", "Послеродов страшная стала", "Почему везде без макияжа и всегда неухоженная?", "Этауже не та Регина. На такую внешность равняться не хочется. Приведи себя впорядок, пожалуйста, у тебя все для этого есть", – написали они.Другие комментаторы, наоборот, похвалили певицу за то, что она не боится быть естественной, в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса. "Тысветлая и очень веселая!", "Обожаю тебя за твою естественность и чувство юмора","Вы прекрасны! А те, кто пишут: "Боже, нельзя подкраситься?" или не имеют детейили у них есть няня!", "Вы очень добрый, светлый человечек!", "Классная девушка!",– отмечали пользователи.