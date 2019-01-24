Украинская телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, который вызвал
негодование у пользователей. Подписчики обвинили Регину Тодоренко в том, что
она совсем перестала следить за собой после рождения ребенка.
Украинская телеведущая опубликовала в своем микроблоге снимок, который вызвал
негодование у пользователей. Подписчики обвинили Регину Тодоренко в том, что
она совсем перестала следить за собой после рождения ребенка.
На снимке звезда запечатлена вместе с матерью в кофейне. Для прогулки телеведущая
выбрала повседневный наряд: джинсы, белую куртку и красную шапку. Она предпочла естественный образ и не воспользовалась косметикой. "Дамы на светском рауте!", – отметила
с иронией . В конце своего поста она поинтересовалась у
подписчиков, "устали ли они ходить в теплой одежде".
Пользователи напомнили, что телеведущая должна не забывать ухаживать за
собой после рождения первенца. "Почему, когда женщины рожают детей, перестают следить за своей
внешностью? Не забывайте, у вас красавец-муж. Хотя бы немного подкраситься", "После
родов страшная стала", "Почему везде без макияжа и всегда неухоженная?", "Эта
уже не та Регина. На такую внешность равняться не хочется. Приведи себя в
порядок, пожалуйста, у тебя все для этого есть", – написали они.
Другие комментаторы, наоборот, похвалили певицу за то, что она не боится быть естественной, в отличие от других звезд российского шоу-бизнеса. "Ты
светлая и очень веселая!", "Обожаю тебя за твою естественность и чувство юмора",
"Вы прекрасны! А те, кто пишут: "Боже, нельзя подкраситься?" или не имеют детей
или у них есть няня!", "Вы очень добрый, светлый человечек!", "Классная девушка!",
– отмечали пользователи.