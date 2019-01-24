Анна Седокова поиграла с маленьким сыном на пляже. Однако многие сочли вид популярной певицы недопустимо сексуальным.

Анна Седокова поиграла с маленьким сыном на пляже. Однако многие сочли вид популярной певицы недопустимо сексуальным.Анна Седокова является одной из самых сексапильных представительниц отечественного шоу-бизнеса. Пухлые губы, длинные волосы, аппетитная грудь, округлый зад – артистка знает, что и как показать, чтобы привлечь внимание. Подчас, однако, певица забывает, что иногда следует понижать градус эротизма. К такому выводу пришли поклонники, когда увидели свежую публикацию на официальной страничке Анны Седовокой в социальной сети Instagram.Певица выложила видео, на котором запечатлена играющей на пляже вместе с сыном Гектором. Мальчик облачен в футболку, шорты и кеды, а его мать – в сексуальный черный купальник. По мнению комментаторов, артистке стоило бы одеться скромнее."Ребенок рядом она виставила свои прелести, хоть бы прикрылась! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Она не с ребенком играет ,а себя в такой позе рекламирует ! как все наигранно", "Вы хоть бы раз от души с ребенком поиграли б. А не для себя красивой", "Мерзость какая. Хороший мальчик и мамочка вечно в какой то позе непонятной с грудью наружу. Иногда норм когда одна.. но рчдом с ребенком прямо противно смотреть уже", "Ужас. Это пошло", – освистали Анну Седокову подписчики.Певица призналась, что пересмотрела свои взгляды и теперь старается проводить с детьми как можно больше времени. "Решила в этом году больше отдыхать и больше путешествовать с семьей 🌴Ничего не сравнится с тем, как Гектор увидел первый раз чайку, а Алина, как мама лежит и просто смотрит сериал 😂" – рассказала певица.Отметим, что у Анны Седоковой есть и третий ребенок – дочь Моника. Певица родила ее от второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского. Девочка появилась на свет в Америке, является гражданкой США, учится в Штатах и живет с отцом.