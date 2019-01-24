Россиянин Ян Непомнящий впервые проиграл на шахматном супертурнире, который проходит в голландском Вейк-ан-Зее. В десятом туре он не справился с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом. Непомнящий играл черными фигурами.

Россиянин Ян Непомнящий впервые проиграл на шахматном супертурнире, который проходит в голландском Вейк-ан-Зее. В десятом туре он не справился с представителем Нидерландов Йорденом ван Форестом. Непомнящий играл черными фигурами.Еще два российских гроссмейстера Владимир Федосеев и Владимир Крамник также потерпели поражение: первый уступил голландцу Анишу Гири, а второй – индийцу Гуджрати Видиту.После десяти туров лидирует действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 7 баллов. Следом за ним идет Аниш Гири (6,5). Ян Непомнящий вместе с Дин Лижэнем и Вишванатаном Анандом делят третье место (по 6 очков).