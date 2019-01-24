Украинского политолога Вячеслава Ковтунана программе у Владимира Соловьева довели до инфаркта. Участнику многочисленных ток-шоу на российских телеканалах вручили повестку в суд.

Украинского политолога Вячеслава Ковтунана программе уВладимира Соловьева довели до инфаркта. Участнику многочисленных ток-шоу нароссийских телеканалах вручили повестку в суд.Известный российский телеведущий выложил видеохроникусобытия в соцсетях. Во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"Ковтун назвал министра энергетики России Александра Новака "предателемномер один" и потребовал занести его в соответствующие списки. Соловьев вответ гарантировал Ковтуну, что к нему будет иск от министра, и политолог"сядет за клевету".На размещенном Соловьевым видео мужчина в форме идет покоридорам телестудии и подходит к Ковтуну в гримерке. "Вам повесточка",– говорит посыльный, вручая украинскому политологу конверт."Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но иреальный иск может ему прилететь", – подписал ролик Владимир Соловьев.Судя по реакции Ковтуна на видео, розыгрыш он быстро раскрыл – тем неменее, в первый момент политолог был взволнован.Напомним, телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону спикера МИД Марии Захаровой в ее споре с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Журналист восхитился высказываниям пресс-секретаря внешнеполитического ведомства. Соловьев остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России". "Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала", – заявил телеведущий.Скандал начался после выступления главы "Роснано" на Гайдаровском форуме, где он назвал Россию одним из наиболее энергорасточительных государств мира. Владимир , комментируя это высказывание, заявил, что глава "Роснано" ничего не понимает, подчеркнув, что жители России потребляют меньше ресурсов, чем представители других стран. Позже в заочную дискуссию Чубайса и Соловьева вступила официальный представитель МИД Мария Захарова.