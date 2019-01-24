Украинского политолога Вячеслава Ковтунана программе у
Владимира Соловьева довели до инфаркта. Участнику многочисленных ток-шоу на
российских телеканалах вручили повестку в суд.
Украинского политолога Вячеслава Ковтунана программе у
Владимира Соловьева довели до инфаркта. Участнику многочисленных ток-шоу на
российских телеканалах вручили повестку в суд.
Известный российский телеведущий выложил видеохронику
события в соцсетях. Во время передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Ковтун назвал министра энергетики России Александра Новака "предателем
номер один" и потребовал занести его в соответствующие списки. Соловьев в
ответ гарантировал Ковтуну, что к нему будет иск от министра, и политолог
"сядет за клевету".
На размещенном Соловьевым видео мужчина в форме идет по
коридорам телестудии и подходит к Ковтуну в гримерке. "Вам повесточка",
– говорит посыльный, вручая украинскому политологу конверт.
"Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и
реальный иск может ему прилететь", – подписал ролик Владимир Соловьев.
Судя по реакции Ковтуна на видео, розыгрыш он быстро раскрыл – тем не
менее, в первый момент политолог был взволнован.
Напомним, телеведущий Владимир Соловьев встал на сторону спикера МИД Марии Захаровой в ее споре с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом. Журналист восхитился высказываниям пресс-секретаря внешнеполитического ведомства. Соловьев остался доволен тем, как Захарова ответила Чубайсу на слова о "бедной России". "Мария Захарова о Чубайсе. Припечатала так припечатала", – заявил телеведущий.
Скандал начался после выступления главы "Роснано" на Гайдаровском форуме, где он назвал Россию одним из наиболее энергорасточительных государств мира. Владимир , комментируя это высказывание, заявил, что глава "Роснано" ничего не понимает, подчеркнув, что жители России потребляют меньше ресурсов, чем представители других стран. Позже в заочную дискуссию Чубайса и Соловьева вступила официальный представитель МИД Мария Захарова.