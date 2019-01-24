Анонимная информация о бомбах, заложенных в ряде учреждений Владивостока, оказалась ложной. Правоохранители проверили информацию. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Анонимная информация о бомбах, заложенных в ряде учреждений Владивостока, оказалась ложной. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы УМВД по Приморскому краю.Утром в среду, 23 января, в полицию поступили сообщения об угрозе взрывов в торговых центрах, школах и администрации Приморья. Правоохранители проверили информацию. Ничего подозрительного обнаружено не было.В настоящее время принимаются меры для установления лица, которое распространило заведомо ложные сведения. Обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, передает ТАСС.Как уточнили в администрации Приморья, в числе объектов, которые получили сообщения о "минировании", — больницы, школы, торговые центры, ведомства и администрация Приморского края. Никаких требований не было выдвинуто. На всех объектах проводилась эвакуация.