В результате проверки сотрудники полиции в одном из домов на улице Маршала Федоренко обнаружили и изъяли предметы, похожие на револьверы, обрез ружья и пистолет...

Оперативники ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России и УФСБ по г. Москве и Московской области задержали 40-летнего приезжего по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия.В результате проверки поступившей информации сотрудники полиции при обследовании квартиры, расположенной в одном из домов на улице Маршала Федоренко, обнаружили и изъяли предметы, похожие на револьверы, обрез ружья и пистолет Макарова, а также запасные части к оружию, инструменты и 145 патронов.Согласно результатам исследования изъятое является короткоствольным нарезным огнестрельным оружием калибра 9 мм, среднествольным гладкоствольным огнестрельным оружием 12-го калибра, а также патронами калибра 12, 9 и 5,6 мм. Разрешительных документов на хранение оружия и боеприпасов у подозреваемого нет.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Западное Дегунино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29