В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матче между столичным Спартаком и череповецкой Северсталью, который прошел в Москве, победу одержали хозяева льда со счетом 4:3. Спартаковцы обошли московское Динамо в турнирной таблице КХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В матче между столичным "Спартаком" и череповецкой "Северсталью", который прошел в Москве, победу одержали хозяева льда со счетом 4:3. Спартаковцы обошли московское "Динамо" в турнирной таблице КХЛ.До встречи с красно-белыми череповчане одержали семь побед подряд, установив клубный рекорд в Континентальной хоккейной лиге. Однако продолжить победное шествие у команды Андрея Разина не получилось. Это первое поражение "Северстали" в 2019 году.В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Цыплаков, Антон Злобин, Мартиньш Карсумс и Александр Осипов. За череповчан отличились Юрий Трубачев, Герман Грачев и Дмитрий Марковин.Спартаковцы набрали 61 очко после 53 игр и сместили с пятого места московское "Динамо" в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкая команда занимает 10-ю строчку на Западе с 40 баллами после 52 матчей.Результаты других встреч дня: "Йокерит" (Хельсинки) – "Ак Барс" (Казань) – 2:3, ХК "Сочи" – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 0:1, "Витязь" (Подольск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 0:6.