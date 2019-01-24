На память о визите девушкам остались многочисленные селфи, а также незабываемые впечатления

На память о визите девушкам остались многочисленные селфи, а также незабываемые впечатленияСтуденты педагогического колледжа прошли стажировку в Управлении по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области и отделе по вопросам миграции городского УМВД. Их визит устроили в рамках всероссийской акции «Студенческий десант», которую проводят каждый год.Полицейские рассказали ребятам об основной деятельности подразделений по вопросам миграции. Студенты узнали о госуслугах, которые оказывают в миграционных подразделениях, выяснили, куда обращаться за такими услугами и какие нужно собрать документы.Затем они проверили работу электронной очереди и увидели процедуру приёма граждан. Гостей по-настоящему удивило огромное количество документов, находящихся в служебных помещениях службы.Будущие педагоги ознакомились с процессом оформления паспорта гражданина РФ и биометрического загранпаспорта, прошли дактилоскопирование с помощью прибора для сканирования отпечатков пальцев. В завершение мероприятия студенты искренне поблагодарили полицейских за тёплый приём. На память о визите девушкам остались многочисленные селфи, а также незабываемые впечатления.