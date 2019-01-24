Стажеры узнали об особенностях морально-психологической, физической, огневой подготовки полицейских и познакомились с работой экспертов-криминалистов.

В рамках акции МВД России «Студенческий десант» студенты РАНХиГС посетили Центр профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области.С приветственным словом к гостям обратился начальник Центра полковник полиции Олег Пилипас, который рассказал о современной учебной базе, отметил важность всех направлений, по которым обучаются сотрудники полиции, а также ответил на вопросы ребят.После официальной части стажеры прошли инструктаж и отправились на полигон психологической подготовки.Под руководством подполковника полиции Андрея Киселева студенты прошли комнату-лабиринт, которая используется для тренировки внимания сотрудников. Стажеры попробовали запомнить и затем воспроизвести автомобильные номера, описания предполагаемых преступников, расположение предметов и целый ряд других деталей, отметив, что сделать это не так просто.Далее участники «Студенческого десанта» отправились в спортивный зал, где слушатели одного из учебных взводов под руководством майора полиции Ильи Жарикова продемонстрировали некоторые приемы разминки и самообороны, которые сотрудник полиции может применять в той или иной ситуации. Активное участие в занятии приняли и стажеры.Продолжилось знакомство ребят с работой Центра посещением музея УМВД России по Владимирской области, где полковник милиции в отставке Юрий Зубков рассказал юношам и девушкам об истории становления владимирской полиции, продемонстрировал экспозиции различных служб. Особый интерес вызвал стенд, на котором находились портреты всех руководителей областной полиции.Со спецификой работы экспертов-криминалистов ребят познакомил старший лейтенант полиции Петр Хлебцов. Стажеры узнали о том, как снимают следы с различных поверхностей, а также о содержимом чемоданчика эксперта-криминалиста.Завершилось мероприятие в тире. Здесь преподаватель курса огневой подготовки Центра полковник полиции Вячеслав Ефремов рассказал ребятам об оружии, состоящем на вооружении органов внутренних дел, его технических характеристиках, а также провел мастер-класс по сборке и разборке. Затем студентам была предоставлена возможность подержать в руках каждый из имеющихся на столе тира экземпляров боевого оружия.Прощаясь с преподавателями ЦПП, участники акции поблагодарили их за увлекательные занятия и познавательную экскурсию.