Двойной перелом голени со смещением – так несчастливо окончился для арбитра матч КХЛ между Витязем и Торпедо. Судья попал под каток нападающего нижегородцев.

Двойной перелом голени со смещением – так несчастливоокончился для арбитра матч КХЛ между "Витязем" и "Торпедо".Судья "попал под каток" нападающего нижегородцев.Арбитр Эдуард Одиньш оказался на пути форварда торпедовцев ДанилыВеряева. Судья был у борта, когда в него на полном ходу врезался мощныйхоккеист. Спортсмены вскочили и продолжили игру, а арбитр остался лежать нальду.Коллеги Одиньша матч остановили, пострадавшего унесли наносилках врачи. Выяснилось, что у арбитра перелом обеих костей левой голени сосмещением.Эдуард Одиньш сейчас в московской больнице. Как отмечаютспециалисты, у арбитра не было места для маневра и избежать столкновения он немог. Вины нападающего нижегородцев в том, что произошло, также нет – он сам упалперед столкновением и не мог среагировать.Врачи удивлены, что Эдуард Одиньш получил именно такоеповреждение. По их словам, обычно после подобных ситуаций в хоккее травмы бывают другими– чаще всего выворачивает ноги. Но в этом случае хоккейный судья попал под прямой удар,пишет "Спорт-Экспресс".