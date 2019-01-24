Двойной перелом голени со смещением – так несчастливо
окончился для арбитра матч КХЛ между Витязем и Торпедо.
Судья попал под каток нападающего нижегородцев.
Двойной перелом голени со смещением – так несчастливо
окончился для арбитра матч КХЛ между "Витязем" и "Торпедо".
Судья "попал под каток" нападающего нижегородцев.
Арбитр Эдуард Одиньш оказался на пути форварда торпедовцев Данилы
Веряева. Судья был у борта, когда в него на полном ходу врезался мощный
хоккеист. Спортсмены вскочили и продолжили игру, а арбитр остался лежать на
льду.
Коллеги Одиньша матч остановили, пострадавшего унесли на
носилках врачи. Выяснилось, что у арбитра перелом обеих костей левой голени со
смещением.
Эдуард Одиньш сейчас в московской больнице. Как отмечают
специалисты, у арбитра не было места для маневра и избежать столкновения он не
мог. Вины нападающего нижегородцев в том, что произошло, также нет – он сам упал
перед столкновением и не мог среагировать.
Врачи удивлены, что Эдуард Одиньш получил именно такое
повреждение. По их словам, обычно после подобных ситуаций в хоккее травмы бывают другими
– чаще всего выворачивает ноги. Но в этом случае хоккейный судья попал под прямой удар,
пишет "Спорт-Экспресс".