Один из двух главных арбитров встречи регулярного чемпионата КХЛ между подольским Витязем и нижегородским Торпедо Эдуард Одиньш не смог до конца отсудить матч из-за перелома ноги. Серьезную травму латвийский рефери получил в самом начале первого периода и покинул площадку на носилках.

Один из двух главных арбитров встречи регулярного чемпионата КХЛ между подольским "Витязем" и нижегородским "Торпедо" Эдуард Одиньш не смог до конца отсудить матч из-за перелома ноги. Серьезную травму латвийский рефери получил в самом начале первого периода и покинул площадку на носилках.На 3-й минуте игры 42-летний арбитр неудачно столкнулся с финским форвардом "витязей" Миро Аалтоненом. В результате Одиньш не смог самостоятельно подняться со льда. Судью сразу же отвезли в больницу, где у него был диагностирован закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением, сообщает официальный сайт КХЛ.Эдуард Одиньш считается одним из лучших арбитров Континентальной хоккейной лиги. На его счету 618 игр в 11 сезонах КХЛ.