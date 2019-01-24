Два миллиарда рублей превысили сборы киноленты о легендарном Т-34. Только за первые три недели его посмотрели больше 8 миллионов зрителей. С большим интересом картину встретили зрители стран СНГ. Фильм уже называют самым успешным кинопроектом зимы.

Два миллиарда рублей превысили сборы киноленты о легендарном Т-34. Только за первые три недели его посмотрели больше 8 миллионов зрителей. С большим интересом картину встретили зрители стран СНГ. Фильм уже называют самым успешным кинопроектом зимы.Режиссера картины Алексея Сидорова гвардий полковник бронетанковых войск Владимир Михайлович Ерошенко обнимает как родного. Ветеран посмотрел кино и будто снова оказался в башне "тридцать четверки", в которой дважды горел, освобождая Белоруссию и Литву, и на которой дошел до Берлина."Сумели так создать фильм, так показать, как оно в действительности было. Как жизнь была танкистов, как они воевали", — говорит Ерошенко.В "Музее Победы" фильм про танк победы посмотрели те, кто ее ковал, и кому защищать родину еще только предстоит — курсанты военных училищ и кадеты."Я под огромным впечатлением, весь фильм сидела на нервах"."Очень наполняет, не хочется уходить до конца"."Мы настолько тронуты фильмом. Просто замечательный фильм", — говорят зрители.Фильм "Т-34" стал событием национального масштаба: 8 миллионов зрителей меньше чем за месяц проката."Люди, дети и подростки в основном, смотря этот фильм задумались, а что было бы, если бы такая ситуация произошла сегодня. Как бы они вели себя", — говорит режиссер фильма Алексей Сидоров.Т-34 показали и в Петербурге на знаменитой "Авроре". Военные моряки, как и зрители по всей стране, аплодисментами оценили картину.