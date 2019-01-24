На танкерах Канди и Маэстро в Черном море продолжает гореть сжиженный газ. Оба судна находятся на плаву, хотя и накренились. В результате ЧП погибли 10 человек.

На танкерах "Канди" и "Маэстро" в Черном море продолжает гореть сжиженный газ. Оба судна находятся на плаву, хотя и накренились.Как сообщили РИА Новости в Росморречфлоте, периодически к горящим судам подходит специальное судно, орошает их для охлаждения и снова отходит.Пожар на судах начался вечером 21 января во время передачи топлива с борта на борт вечером. Танкеры принадлежали турецкой компании Millenium Denizcilik Chemy и ходили под флагом Танзании. На их борту находились 32 человека — граждане Турции и Индии.По данным Росморречфлота, в результате ЧП погибли 10 человек, 12 человек спасены, еще 10 числятся пропавшими без вести. Спасенных моряков и тела погибших во вторник вечером доставили в порт Керчи.Спасатели возобновили поисковую операцию. Район ЧП обследуют 15 кораблей.