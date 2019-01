Президент США Дональд Трамп объявил, что признает президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи, то есть местного парламента, Хуана Гуайдо. По мнению американского лидера, эта структура единственная, которая выбрана народом, и она же признала нынешнего президента Николаса Мадуро нелегитимным.

