Команду президента США уличили в обмане избирателей. Желая
представить своего патрона в выгодном свете, сотрудники публикуют в соцсетях
отредактированные снимки Дональда Трампа.
Команду президента США уличили в обмане избирателей. Желая
представить своего патрона в выгодном свете, сотрудники публикуют в соцсетях
отредактированные снимки Дональда Трампа.
Официальные фотографии, которые появляются в соцсетях и на
сайте президента США, представляют в более выгодном свете. Американский
лидер выглядит на них гораздо лучше, чем в жизни, заметили журналисты.
В Белом доме активно пользуются фоторедакторами. С их
помощью разглаживают морщины, выравнивают цвет лица, убирают живот и
лишнюю кожу на шее. Умельцы из администрации приводят в порядок костюм Трампа и
даже удлиняют ему пальцы – маленькие руки американского лидера давно стали объектом
язвительных шуток, напоминает BBC News.