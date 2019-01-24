Команду президента США уличили в обмане избирателей. Желая представить своего патрона в выгодном свете, сотрудники публикуют в соцсетях отредактированные снимки Дональда Трампа.

Команду президента США уличили в обмане избирателей. Желаяпредставить своего патрона в выгодном свете, сотрудники публикуют в соцсетяхотредактированные снимки Дональда Трампа.Официальные фотографии, которые появляются в соцсетях и насайте президента США, представляют в более выгодном свете. Американскийлидер выглядит на них гораздо лучше, чем в жизни, заметили журналисты.В Белом доме активно пользуются фоторедакторами. С ихпомощью разглаживают морщины, выравнивают цвет лица, убирают живот илишнюю кожу на шее. Умельцы из администрации приводят в порядок костюм Трампа идаже удлиняют ему пальцы – маленькие руки американского лидера давно стали объектомязвительных шуток, напоминает BBC News.