Украинцы внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Жители Незалежной
со злобой и ехидством комментируют чуть ли не каждый шаг главы
государства. Речь идет не только о политике, но и о простых
человеческих поступках.
Украинцы внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Жители Незалежной
со злобой и ехидством комментируют чуть ли не каждый шаг главы
государства. Речь идет не только о политике, но и о простых
человеческих поступках.
На
сей раз украинцы всполошились из-за подарка Путина 12-летней жительнице
Омска. Девочка давно хотела заняться фигурным катанием, но из-за
большого размера ноги ей было трудно подобрать коньки.
По
ее словам, письмо президенту посоветовала написать бабушка. "Даже не
думала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", – рассказала
школьница. Подарок от главы государства школьница получила в
министерстве спорта Омской области.
Казалось
бы, замечательная новость, за юную фигуристку можно только
порадоваться. Но для украинцев даже такое однозначно позитивное событие -
повод для злорадства.
Так, украинское издание "Обозреватель" заявило, что "разозлил своим поступком". В историю школьницы журналисты Незалежной отнеслись с сомнением.
Напомним,
ранее украинцы разнесли ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, которая
поблагодарили президента России. Ребенок рассказал, что глава
государства пообещал исполнить ее желание.
Пользователи Сети из Незалежной бросились заявлять о постановочном сюжете. "Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", – заявили украинские комментаторы в Twitter.
Нервно отреагировали граждане Незалежной и на крещенские купания . На сей раз в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках президента.