Украинцы внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Жители Незалежной со злобой и ехидством комментируют чуть ли не каждый шаг главы государства. Речь идет не только о политике, но и о простых человеческих поступках.

Украинцы внимательно следят за президентом России Владимиром Путиным. Жители Незалежнойсо злобой и ехидством комментируют чуть ли не каждый шаг главыгосударства. Речь идет не только о политике, но и о простыхчеловеческих поступках.Насей раз украинцы всполошились из-за подарка Путина 12-летней жительницеОмска. Девочка давно хотела заняться фигурным катанием, но из-забольшого размера ноги ей было трудно подобрать коньки.Поее словам, письмо президенту посоветовала написать бабушка. "Даже недумала, что моя мечта сбудется, да еще так быстро", – рассказалашкольница. Подарок от главы государства школьница получила вминистерстве спорта Омской области.Казалосьбы, замечательная новость, за юную фигуристку можно толькопорадоваться. Но для украинцев даже такое однозначно позитивное событие -повод для злорадства.Так, украинское издание "Обозреватель" заявило, что "разозлил своим поступком". В историю школьницы журналисты Незалежной отнеслись с сомнением.Напомним,ранее украинцы разнесли ролик с маленькой девочкой-хоккеисткой, котораяпоблагодарили президента России. Ребенок рассказал, что главагосударства пообещал исполнить ее желание.Пользователи Сети из Незалежной бросились заявлять о постановочном сюжете. "Как обрыдло это пропагандистское шоу, просто противно слушать и смотреть", – заявили украинские комментаторы в Twitter.Нервно отреагировали граждане Незалежной и на крещенские купания . На сей раз в ход шли уже набившие оскомину байки о двойниках президента.