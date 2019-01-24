24.01.2019

2019-01-24 19:50:45

В Казани школьница попала под машину

На Даурской улице в Казани автомобиль Chevrolet Cruise сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в непредназначенном для этого месте, передает портал . Школьница получила травму ноги. Подробности произошедшего устанавливаются.