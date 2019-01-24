Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против Сан-Хосе Шаркс (6:7 ОТ) и побил сразу несколько достижений. Об этом сообщает телеканал Россия 24.

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против "Сан-Хосе Шаркс" (6:7 ОТ) и побил сразу несколько достижений. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".Российский форвард в 23-й раз в карьере забросил три шайбы за один матч и по этому показателю вышел на 10-е место в истории НХЛ, сравнявшись с Яри Курри и обойдя Теему Селянне (22). С Курри он делит первое место по хет-трикам среди европейских игроков.Кроме того, Овечкин забил 641-й, 642-й и 643-й голы в карьере. Россиянин обогнал Дэйва Андрейчука и вышел на единоличное 14-е место в истории. Плюс к этом Александр Великий забил 239-й гол в большинстве и на расстояние семи шайб приблизился к пятому месту в истории НХЛ. Как отмечает NHL.com/ru, за последние 30 сезонов Овечкин стал пятым игроком, оформлявшим не менее трех хет-триков в четырех разных чемпионатах.В нынешнем сезоне капитан "Кэпиталз" с 36 голами лидирует в споре снайперов, опережая ближайших преследователей на шесть шайб.