Фигурант совместно с неустановленными соучастниками осуществил незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств – МДМА и ЛСД...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело о контрабанде на территорию РФ и дальнейшей попытке сбыта наркотических средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, в период с августа по октябрь 2017 года фигурант совместно с неустановленными соучастниками осуществил незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств – МДМА и ЛСД – посредством международных почтовых переводов. Общая масса МДМА и ЛСД, изъятых из оборота, составила 690,38 и 0,1338 граммов – соответственно.К уголовной ответственности привлечен уроженец столицы. Ему предъявлено обвинение в совершении четырех противоправных деяний, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ» и четырех преступлений, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28