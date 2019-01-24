России следует поддержать президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах главы государства. Такое неожиданное заявление сделал политолог Виталий Третьяков. В эфире телеканала Россия 1 эксперт наглядно объяснил, почему Москве выгодно поддерживать нынешнего лидера Незалежной.

Россииследует поддержать президента Украины Петра Порошенко на предстоящихвыборах главы государства. Такое неожиданное заявление сделал политологВиталий Третьяков. В эфире телеканала "Россия 1" эксперт нагляднообъяснил, почему Москве выгодно поддерживать нынешнего лидера Незалежной.Поего мнению, победа пророссийского кандидата в сегодняшних украинскихусловиях невозможна. Политолог уверен, что даже если такой человек сядетв президентское кресло, то Верховная рада создаст ему невыносимыеусловия работы и попытается по максимуму урезать его полномочия.Эксперт призвал не доверять политикам из Незалежной.По его словам, они могут много часов вести переговоры, а потомвернуться в Киев и сделать совершенно противоположные заявления.Третьяков полагает, что единственный выход из кризиса – дать властям Незалежнойсамим разрушить страну. По его мнению, Москве стоит пустить дело насамотек, поскольку происходящие на Украине процессы рано или поздноприведут к распаду страны.Лучшес этим никто не справится, полагает эксперт. "Следует датьему разрешить данное благородное историческое дело. Это будетцелительная хирургическая операция", – сказал он.Выборыпрезидента Украины 2019 состоятся в конце марта. Шансы Петра Порошенкона победу невелики: по последним социологическим опросам, егоподдерживают меньше 10% населения. Директор Института глобальныхстратегий Вадим Карасев прогнозирует, что по мере приближенияголосования глава государства будет делать все более нереалистичныеобещания.Экспертуверен, что несмотря на удручающие итоги своего президентства,надеется на победу. В администрации украинского лидерарассчитывают, что голосовать за него граждане Незалежной будут по принципу меньшего из зол, полагает Карасев.КромеПетра Порошенко на выборы идут лидер партии "Батькивщина" ЮлияТимошенко, актер Владимир Зеленский, бывший глава фракции "Оппозиционныйблок" в Верховной раде Юрий Бойко и другие политики. Наибольшеепредпочтение аналитики отдают Тимошенко и Зеленскому.