Он уже был судим за аналогичное нарушение
Он уже был судим за аналогичное нарушение
В Муроме вынесли приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее судимый нарушитель в период условно-досрочного освобождения вновь совершил преступление на дороге. Ночью 15 июля прошлого года в пьяном состоянии он не справился с управлением автомобилем «Лада Приора» и влетел в дерево.
На суде водитель вину не признал, пояснив, что таким образом он пытался уехать от обидчиков, избивших его. Однако его версия не подтвердилась. Мужчину приговорили к 1 году и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Управлять машиной ему запрещено 3 года.