Он уже был судим за аналогичное нарушение

Он уже был судим за аналогичное нарушениеВ Муроме вынесли приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.Ранее судимый нарушитель в период условно-досрочного освобождения вновь совершил преступление на дороге. Ночью 15 июля прошлого года в пьяном состоянии он не справился с управлением автомобилем «Лада Приора» и влетел в дерево.На суде водитель вину не признал, пояснив, что таким образом он пытался уехать от обидчиков, избивших его. Однако его версия не подтвердилась. Мужчину приговорили к 1 году и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Управлять машиной ему запрещено 3 года.