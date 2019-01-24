Ему пришлось оставить свои вещи на сумму более 38 тысяч рублей

Ему пришлось оставить свои вещи на сумму более 38 тысяч рублейВ Муроме трех местных жителей признали виновными в разбойном нападении. Об этом сообщает прокуратура.Вечером 11 сентября прошлого года пьяные злоумышленники у здания местной детской больницы начали приставать к 15-летнему подростку. Двое из них - мужчина и девушка - в грубой форме потребовали отдать им все деньги и мобильный телефон. Одновременно с этим третий нападавший приставил к шее мальчика нож, удерживая его за капюшон кофты.Молодой человек смог отбиться от обидчиков и убежать, оставив на месте происшествия телефон, наушники, кофту и деньги на общую сумму более 38 тысяч рублей.Первого нападавшего приговорили к 3 годам и 10 месяцам тюрьмы в колонии строгого режима, второго - к 4 годам «строгача», а третьему - к 1,5 годам в колонии общего режима.