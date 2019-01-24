В заксобрании Петербурга выбирают кандидатуры на должности вице-губернаторов. Все они предложены действующим главой города Александром Бегловым.

В заксобрании Петербурга выбирают кандидатуры на должности вице-губернаторов. Все они предложены действующим главой города Александром Бегловым.Шесть новых вице-губернаторов назначили в Петербурге. Кандидатуры согласовывались с городским парламентом, поэтому голосование проходило в Мариинском дворце, где и располагается законодательное собрание северной столицы.Претенденты на высокие должности проходили строгий отбор и предварительное собеседование. Депутаты словно педагоги на экзамене задавали им каверзные вопросы, проверяли знание городских проблем и планы по их решению. Справились не все.Не было никаких нареканий к Любови Совершаевой. Политик с большим опытом возглавила администрацию губернатора Петербурга. Раньше она была вице-губернатором Ленобласти, работала заместителем полномочного представителя президента в Северо-Западном округе.Давно знакомы петербургские депутаты и с Евгением Елиным. Бывший заместитель министра экономического развития России не один год занимал посты в правительстве региона. Теперь он будет отвечать за экономический блок.А Эдуард Батанов вернулся из Калининграда, где работал в местном правительстве, чтобы заняться развитием инвестиций, транспорта и вопросов Арктики в Петербурге.Вопросы капитального строительства архитектуры и сохранения объектов культурного наследия теперь курирует Николай Линченко. Он начинал свою карьеру в департаменте вице-губернатора строительной отрасли.Владимиру Княгинину поручили профессиональное образование и научную политику. Он закончил Ленинградский государственный университет и сделал успешную карьеру юриста.За решение вопросов энергетики теперь отвечает Максим Шаскольский, бывший директор компании-поставщика электроэнергии.Все новые вице-губернаторы чиновники и бизнесмены с большим опытом работы именно в Петербурге. Александр Беглов, как и обещал, не пригласил на работу никого из Москвы.За последние две недели в правительстве города произошли масштабные кадровые перестановки. Теперь все будут пристально следить за тем, изменится ли жизнь города от этого.