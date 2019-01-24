Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреВладимирская прокуратура устроила проверку по обращению жителя Радужного. Молодой человек заявил, что его жилищные права нарушаются.Специалисты ведомства выяснили, что заявитель включён в областной сводный список лиц из числа детей-сирот. Ему должны были предоставить квартиру. Однако жилье он так и не получил.В связи с этим спецпрокуратура обратилась в Собинский городской суд, чтобы обязать местную администрацию выполнить свои обязательства.Судом требования прокурора удовлетворены в полном объёме.