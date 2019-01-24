Злоумышленники, угрожая предметами, похожими на кастет и пистолет, потребовали у водителя такси денежные средства...

«Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на водителя такси», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции «Марьинский» ОМВД России по району Марьино обратился 28-летний водитель такси с заявлением о разбойном нападении. Мужчина пояснил, что подвозил двоих неизвестных, которые попросили остановиться на Новочеркасском бульваре, после чего, угрожая предметами, похожими на кастет и пистолет, потребовали у потерпевшего денежные средства. После неудачной попытки убежать от злоумышленников водитель такси был вынужден передать имеющиеся в кошельке наличные денежные средства. Также неизвестные потребовали снять деньги с банковской карты в ближайшем банкомате, после чего с похищенным скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Марьино и УВД по ЮВАО задержали одного из подозреваемых на Донецкой улице. Им оказался 23-летний ранее не судимый приезжий. Местонахождение кастета и пистолета устанавливается. Денежными средствами злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по розыску соучастника данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18