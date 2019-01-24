Самара приходит в себя после крупной коммунальной аварии. В Кировском районе прорвало метровую трубу с горячей водой, и кипяток практически моментально затопил дороги и тротуары, а также трамвайные пути.

Самара приходит в себя после крупной коммунальной аварии. В Кировском районе прорвало метровую трубу с горячей водой, и кипяток практически моментально затопил дороги и тротуары, а также трамвайные пути.Извержение кипятка — настоящее стихийное бедствие. Полноводная река из подземной магистрали залила целый микрорайон. Улицы покрыла густая паровая завеса.Тому, кто подальше, все происходящее казалось легким паром, а вот тем, кто оказался в эпицентре, было просто страшно. Видимость близка к нулевой, под ногами кипяток.Уровень воды был таким высоким, что встали трамваи, в салонах из-за испарений стало невыносимо душно, пассажиры двинулись на выход и попали в кипяток. Спасатели на руках эвакуировали одну из пассажирок с остановки. Шестерых жителей Самары в итоге госпитализировали в ожоговый центр.Врачи оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести, возможные расходы на реабилитацию готова взять на себя теплоснабжающая организация. На ремонт ушли сутки, все это время тепла и горячей воды не было в 471 жилом доме. "Вот, нет горячей воды, холодная есть, а горячей нет — как спасаетесь ? — нагреватель включили, электричество тратим, платим".Холодные батареи и теплая одежда. Так сегодняшний день провели несколько тысяч семей. Занятия отменили в 17 школах и 12 детских садах. Чтобы не разморозить батареи, там поставили тепловые пушки. Но завтра уже — обычный учебный день. А сегодня — добровольная физкультура на школьном катке.Лопнувший кусок трубы диаметром в один метр вырезали, вварили новый. В этом отопительном сезоне это уже 13-я авария на теплотрассах города, но первая столь масштабная. Виной всему — старые сети, которые можно латать, но это ненадежно."К сожалению износ сетей очень высокий. труба которая меняется она лежит здесь в лотке 1985 года. То есть не трудно посчитать сколько она эксплуатируется. К сожалению, сети требуют особого внимания в городе Самара, но тем не менее, конечно же будем проводить расследование, чтобы выяснять причину", — заявил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.Следственный комитет проводит проверку по факту столь крупной аварии, окончательный ущерб еще предстоит подсчитать.Ремонтные работы на месте аварии завершены, сейчас идет процесс заполнения горячей водой вот такой точно трубы, только новой. И теперь важно проследить за наполнением всем системы отопления, ведь сразу после аварии стояки в домах и соцобъектах слили, важно не допустить уже локальных утечек. Ориентировочно на полное восстановление отопления уйдет вся ночь, по совпадению самая холодная в этом году.