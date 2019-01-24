Построим стену и победим преступность. В оригинале – двустишие. В переводе рифма, к сожалению, теряется, а кто автор, догадаться, в любом случае, нетрудно. Дональд Трамп предлагает подписчикам использовать его новый твит в качестве молитвы, чтобы на границе Соединенных Штатов с Мексикой как можно скорее появился анти-миграционный барьер.

"Построим стену и победим преступность". В оригинале – двустишие. В переводе рифма, к сожалению, теряется, а кто автор, догадаться, в любом случае, нетрудно. Дональд Трамп предлагает подписчикам использовать его новый "твит" в качестве молитвы, чтобы на границе Соединенных Штатов с Мексикой как можно скорее появился анти-миграционный барьер.Впрочем, даже если кто-то и начал молиться, то самому президенту это не помогло: теряет рейтинг на фоне пресловутого шатдауна. Судя по результатам недавних соцопросов, уровень поддержки снизился до 40%. А что касается конкретно приостановки работы правительства, то более половины респондентов уверены: виноват лично он.В общем ситуация однозначно на руку конгрессменам-демократам. Плюс никто ведь не отменял проверенные методы давления. Вот и появилось кое-что новое на тему мифического российского вмешательства в американские выборы — статья BuzzFeed о планах по строительству башни Трампа в Москве."Москва. Кремль. Предполагаемое место строительство". Так, указав на карте большой российской столицы лишь эти две принципиальные точки, американское издание BuzzFeed расставляет приоритеты. Мол, Башня Трампа – нечто куда более амбициозное, чем просто небоскреб."В реальности мы начали заниматься этим проектом в 2007-2008 годах. И из-за кризисов, и из-за других вопросов, которые поставили консультанты, на тот момент времени так получилось, что бренд Трампа все время был под вопросом. И KPMG, международная компания, нам рекомендовала пока не вступать в коллаборацию с Трампом, поэтому этот процесс был отложен", — заявил бизнесмен Сергей Полонский.Итак, строить так называемую башню Трампа в московском Сити компания Сергея Полонского хотела еще больше десяти лет назад, когда ни о каком президентстве миллиардера помыслить никто не мог. Однако в концепцию материала BuzzFeed это никак не укладывается. Поэтому упоминать об этом нужным там не считают. И рассказывают историю, начиная с 2013 года, когда съездивший в Россию на конкурс красоты Трамп написал в Twitter, обращаясь к российскому бизнесмену Аразу Агаларову: "Я провел прекрасный уикенд. Вы проделали фантастическую работу. Следующей будет Трамп-тауэр в Москве"."Была идея, и это была моя инициатива. Я предложил своему отцу рассмотреть вариант Трамп-тауэра. Мы вникали в этот процесс, но потом он канул в песок. Потому, что он уже баллотировался в президенты. И я думаю, что ему уже было не до строительства Трамп-тауэра. Но, как вы знаете, проекты Трампа – это вешается логотип Трампа, согласовывается проект, отчисляются какие-то франшизовые документы. И сейчас в мировых СМИ муссируется тема секретного договора о строительстве секретного небоскреба в России. Это все достаточно смешно", — поясняет Эмин Агаларов.А вот журналистам BuzzFeed не смешно. Они абсолютно серьезно. Публикуют какие-то фотографии небоскребов и выносят своему президенту вердикт. За то, что: "претендовал на самый высокий пост в США в то время, как вел частные переговоры с враждебной нацией". Получается, за Дональда Трампа голосовали американцы. А виноваты в этом русские."Я постоянно говорю об этом. Вне зависимости от того, чтобы там могла сделать Россия. По-русски это: "пеняй на себя", или "как вам не стыдно". Разве не куда важнее, что наша избирательная система сломалась, это именно так. Это наш электорат оказалось очень легко раскачать. И я обычно говорю своим друзьям-американцам: сегодня это Россия, завтра это может быть Китай, потом Иран. Но нельзя же обвинять всех вокруг! Лучше, наверное, посмотреть в зеркало", — считает журналист Стефен Эберт.К слову, башни Трампа – это ведь грандиозный международный проект. Построены они не только в США. Еще, например, в Торонто, Панаме и Маниле. Потрясающие виды открываются, говорят. Но ведь обвинить Филиппины в попытке навредить американской демократии при этом никому в голову не приходит."Конечно, ведь, при всем уважении к Панаме или Филиппинам, это не супердержавы. У нас давняя история соперничества с Россией, много-много лет, как и с Китаем. Америка зачарована Россией. Я не думаю, что было какое-то российское вмешательство в американские выборы. Ничего, что могло бы на это самое голосование повлиять", — говорит юрист Брюс Маркс.Только смириться с этим оказывается куда труднее, чем строить бесконечные конспирологические теории. Даже не построенный небоскреб стал "центральным событием в расследовании спецпрокурора Мюллера". Мол, и самый высокий в Европе, и апартаменты там роскошные, и спа-салон Иванки Трамп в нем хотели открыть.